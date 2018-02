Vulcão volta a cancelar voos para Argentina

No País, o aeroporto mais afetado foi o Galeão, no Rio, com sete decolagens e chegadas canceladas. Outros aeroportos prejudicados foram os de São Paulo e Florianópolis. Por volta das 11h45, TAM e GOL anunciaram que retomariam as operações internacionais - segundo as empresas, especialistas analisaram a nuvem do vulcão e constataram que a densidade está abaixo do limite aceito internacionalmente para operações aéreas.

Caso os cancelamentos continuem nas férias, o setor turístico de Bariloche calcula que a situação de emergência levará a perdas de US$ 100 milhões. As autoridades em Bariloche afirmam que 80% dos hotéis de 3 a 5 estrelas fecharam as portas temporariamente, por conta do cancelamento de reservas. O vulcão reduziu a atividade hoteleira entre 75% e 80%.