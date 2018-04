Vulcão na Islândia cancela 3 voos entre a Europa e São Paulo

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

As cinzas do vulcão islandês Eyjafjallajökull, que voltaram a interromper o tráfego aéreo europeu neste fim de semana, afetam as operações entre a Europa e São Paulo nesta segunda-feira, 10.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), foram confirmados três cancelamentos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De meia-noite até as 8 horas de hoje, foram canceladas duas chegadas, um voo vindo de Lisboa, em Portugal, e outro de Milão, na Itália. Um partida marcada para as 16h20 de hoje, com destino a Lisboa, também foi suspensa, segundo a Infraero.