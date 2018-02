Vulcão fecha 80% da rede hoteleira em Bariloche

Duas semanas depois do início da erupção do vulcão chileno Puyehue, o lado argentino da fronteira começa a contabilizar os prejuízos e exibe grande pessimismo pelo futuro a curto e médio prazo. Uma das cidades mais abaladas é Bariloche.

A perspectiva inicial, na primeira semana de erupção do Puyehue, era de que o aeroporto de Bariloche seria reaberto nesta segunda-feira. Ontem, o Comitê de Crise no país informou que o aeroporto poderá ser utilizado somente a partir do dia 30. Os voos para a Patagônia permaneciam suspensos ontem, uma vez que a nuvem de cinzas ainda pairava sobre grande parte do Sul da Argentina.

O setor turístico de Bariloche calcula que a situação de emergência da região poderá ser prolongada, levando a perdas de US$ 100 milhões. As autoridades em Bariloche afirmam que 80% dos hotéis de 3 a 5 estrelas fecharam as portas temporariamente, por conta do cancelamento de reservas. Segundo a Associação Empresarial Hoteleira Gastronômica de Bariloche, o vulcão reduziu a atividade hoteleira entre 75% e 80%. No entanto, o setor pretende reverter o medo dos turistas com o vulcão (50% do turismo desembarca em Bariloche e sua região por via aérea) e planeja anunciar descontos de até 40% para recuperar o público neste inverno.