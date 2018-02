Vulcão chileno cancela voos pela manhã

No Uruguai, o aeroporto internacional de Carrasco, na capital Montevidéu, registrou ao menos 12 voos cancelados. O instituto meteorológico nacional emitiu um alerta amarelo ontem à tarde, o que significa advertência contra as cinzas do vulcão. Na Argentina, o aeroporto da turística Bariloche continua fechado até 1º de julho.

As companhias aéreas que operam no Brasil afirmaram à tarde que a situação estava normalizada. A Gol informou que a densidade das nuvens de cinzas do vulcão é baixa e não afeta mais voos da companhia. A TAM relatou apenas dois cancelamentos por causa das cinzas. A LAN, que havia cancelado os voos para Buenos Aires, informou que as operações foram retomadas.