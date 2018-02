'Vozoteca' é doada a instituto da USP A coleção particular de dez mil vozes - gravadas em fitas, vinis, CDs e DVDs - que o jornalista Luiz Ernesto Kawall reuniu por mais de 40 anos será patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O termo de doação foi assinado na terça-feira passada. "Já estou com 85 anos", explica. "Espero que esse material se torne acessível e sirva para pesquisadores."