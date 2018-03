Voz de garoto convence PM, que frustra assalto Anteontem, às 13h31, um garoto de 17 anos ligou para o 190, número da Polícia Militar. Com a voz trêmula e embargada, pediu socorro e avisou que ladrões tinham entrado em sua casa, no Jabaquara, zona sul. Depois desligou, sem passar o endereço. O atendente da PM, que recebe em média 8 mil trotes diários, sentiu que a ocorrência era real. Pelo número do telefone, achou o endereço. Três viaturas chegaram ao local em 5 minutos e prenderam três ladrões.