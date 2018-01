Vovó do tráfico é presa em flagrante em SP

A aposentada Valdeci Gonçalves Ramos, 63 anos, foi detida, às 2 horas desta quinta-feira, 18, no momento em que vendia drogas para um desconhecido na porta do cortiço em que mora, na Rua Albacora, no Jardim Vista Alegre, na zona norte da capital paulista. Policiais militares, em patrulhamento, desconfiaram da sexagenária e realizaram a abordagem. O cliente, que percebeu a aproximação da viatura antes da traficante, conseguiu correr, mas a vovó acabou detida. Com ela, os policiais apreenderam 3 tijolos de maconha, dezenas de cápsulas plásticas, parte contendo cocaína e pronta para a venda, sacos plásticos com um pó branco, supostamente cocaína; além de dinheiro e moedas. Até as 4 horas, quando já estava no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado, a aposentada não quis informar aos policiais se mais alguém participa do esquema criminoso no cortiço onde ela reside.