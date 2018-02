Votação para eleger melhor pastel de feira de SP acaba no domingo

Os paulistanos têm até o próximo domingo para votar no concurso "Melhor Pastel de Feira de São Paulo". A votação está sendo feita no site da Prefeitura. Desta fase sairão 50 classificados que, para chegar até a final, precisarão passar também pela avaliação dos juízes à paisana.

Os critérios avaliados durante a fase de votação popular, em relação ao pastel, são o recheio e a massa, além do sabor. Em relação à barraca, os quesitos são atendimento, higiene das instalações e os manipuladores, se usam uniforme e luvas e como manipulam o dinheiro. A higiene dos molhos recebe atenção especial - o correto é que eles venham em embalagens individuais.

Até o fim deste mês, juízes à paisana farão visitas surpresas às barracas selecionadas pelos consumidores com o objetivo de comprovar a qualidade do pastel e do atendimento. A final acontece em agosto, quando o júri composto por chefs de cozinha, jornalistas, críticos de gastronomia, entre outros profissionais, vai eleger o melhor pastel da cidade.

Mais de 800 feiras estão no concurso. Serão distribuídos R$ 11 mil em prêmios aos três primeiros colocados. O primeiro lugar receberá R$ 8 mil, o segundo colocado ficará com R$ 2 mil e o terceiro com R$ 1 mil. A final acontecerá na Praça Charles Miller e, além da premiação em dinheiro, os melhores colocados de cada região ganharão placas de apresentação e certificados e terão direito a comercializar pastéis na Virada Cultural. A consciência ambiental também está valendo pontos: o feirante que comprovar que faz uma destinação correta do óleo de fritura ganha bônus na nota.