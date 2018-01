Votação do Plano Diretor fica para o 2º semestre Prevista para acontecer ontem, a votação do Plano Diretor Estratégico da capital paulista foi adiada pelos vereadores para o semestre que vem. A falta de consenso sobre os artigos que determinam como será a ocupação dos bairros nos próximos dez anos e o excesso de projetos na pauta da Câmara são apontados como as principais causas para a mudança de data.