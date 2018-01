Votação da musa do samba termina nesta sexta-feira

A eleição da vencedora do concurso "Qual é a musa do samba em SP?", realizado em sua segunda edição pelo Jornal da Tarde e o Portal estadão.com.br, acontece no domingo, a partir das 16 horas, no bar Biroska, em Santa Cecília, região central de São Paulo. A musa será escolhida entre as seis mais bem colocadas na votação dos leitores realizada pelo site. Veja também: Veja o perfil das candidatas e escolha a musa do samba de São Paulo Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Treze jovens indicadas pelas escolas de samba do Grupo Especial participam do concurso. A Mancha Verde optou por não fazer parte da escolha. A votação pelo site pode ser feita até as 20 horas de sexta-feira, 13. No portal também é possível ver fotos das candidatas, o perfil delas e das escolas que defendem. Depois, serão computados os votos e definidas as seis finalistas candidatas a musa. A vencedora será eleita por um júri, que dará notas de zero a dez nos quesitos simpatia, beleza e samba no pé. O evento no Biroska será aberto apenas para convidados. Em 2008, a escolhida foi a representante da Gaviões da Fiel, Fabiana Pieroccini. A maior parte das concorrentes frequenta há anos as agremiações. Todas serão destaque das escolas nos desfiles do Grupo Especial do carnaval paulistano, que acontecem nos dias 20 e 21.