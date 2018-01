Votação da musa do samba 2009 termina hoje

Termina nesta sexta-feira, 13, às 20 horas, o prazo para votação no concurso "Qual é a musa do samba em SP?", promovido pelo segundo ano pelo Jornal da Tarde e pelo Portal estadão.com.br. Treze representantes das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo concorrem ao título. Apenas a Mancha Verde não indicou uma candidata. No site, além da votação, há fotos e perfis das concorrentes, e informações sobre os enredos e sambas das agremiações. Veja também: Veja o perfil das candidatas e escolha a musa do samba de São Paulo Confira a tabela de preços Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP As seis garotas mais votadas pelos leitores participarão de uma final no domingo, a partir das 16 horas, no bar Biroska, em Santa Cecília, região central da cidade. Sete jurados darão notas de cinco a dez nos quesitos simpatia, beleza e samba no pé. O evento será aberto apenas para convidados. No concurso do ano passado, a representante da Gaviões da Fiel, Fabiana Pieroccini, foi eleita a musa do carnaval paulistano.