Voos do Aeroporto de Cumbica são desviados por causa da neblina

SÃO PAULO - Dezesseis voos foram alternados no começo da manhã desta sexta-feira, 7, do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, devido á forte neblina que encobre a região.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), entre os 16 voos desviados para os aeroportos de Confins, em Minas, Galeão, no Rio, e Viracopos, em Campinas, e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, 10 são domésticos e seis internacionais.

O aeroporto está operando com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens desde as 5 horas. A situação era a mesma no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

De acordo com boletim da Infraero, das 7 horas, um voo foi cancelado entre os 19 previstos para decolar em Congonhas. Nenhum ficou atrasado. Em Cumbica, entre os 27 programados, dois apresentaram atrasos de mais de meia hora e três foram cancelados.