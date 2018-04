Voos da ponte aérea atrasam até 5 horas A chuva que atingiu o Rio ontem causou atrasos e confusão nos aeroportos da cidade. No Santos Dumont, até as 19 horas, 44 dos 138 voos previstos haviam sido cancelados e 58 partidas tinham atrasado. Voos para São Paulo atrasaram até cinco horas. A aglomeração de passageiros provocou filas até nos banheiros e lanchonetes. No aeroporto internacional do Galeão, seis dos 188 voos foram cancelados e 103 atrasaram.