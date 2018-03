Voo de estrangeiras atrasa menos no fim de ano Enquanto companhias aéreas nacionais enfrentaram dificuldades para manter a pontualidade de seus voos durante as festas de fim de ano, a maioria das estrangeiras conseguiu melhorar os desempenhos na comparação com 2009. Das oito empresas com maior número de operações no País, apenas a TAP não seguiu a tendência - ainda assim, registrou aumento ínfimo nos atrasos, de 32,4% para 32,6%.