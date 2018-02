Voo da TAM faz pouso forçado em Paris

O "problema técnico", como foi classificado pela companhia aérea, aconteceu 30 segundos após a decolagem. Vários passageiros testemunharam um rastro de fogo saindo do motor, que foi desligado. "Eu senti a dificuldade do avião ao decolar. Não era a mesma facilidade de um avião daquele porte. De repente, ouvimos um barulho muito forte, como se tivéssemos colidido com um elefante", disse ao Estado o administrador de empresas Marcelo Plácido, de 44 anos.

Com a explosão, as luzes internas do aparelho foram cortadas e, por instantes, a sinalização de emergência foi acesa. Estável e em velocidade reduzida, o aparelho parou de ganhar altitude e começou o retorno. O comandante do Airbus sobrevoou a periferia de Paris até aterrissar em segurança, em uma pista lateral.

Ao longo da noite, os passageiros foram acomodados em hotéis de Paris e do aeroporto à espera da chegada de um avião que atravessou o Atlântico para repatriar os passageiros. Marcado para as 17 horas de ontem, o voo TAM JJ9355 partiu às 18h43.

Em Paris, a companhia aérea não se manifestou sobre o incidente. No Brasil, a nota oficial limitou-se a relatar um "problema técnico".