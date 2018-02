Voo da TAM faz escala inesperada em Manaus

Passageiros do voo 8081 da TAM, que fazia a rota Nova York-São Paulo, foram surpreendidos com uma escala inesperada no Aeroporto de Manaus. Segundo a companhia, a aeronave precisou passar por "manutenção não programada" e saiu com 2h40 de atraso de Nova York. No meio do caminho, a carga horária da tripulação extrapolou e o pessoal de bordo precisou ser trocado em Manaus. O voo, que seria direto, partiu do Aeroporto John F. Kennedy à meia-noite e chegou a São Paulo apenas às 14h06.