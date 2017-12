Voo da TAM apresenta problema e faz pouso antecipado

SÃO PAULO - Um voo da TAM que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Campo Grande (MS), na manhã desta quinta-feira, 21, teve de pousar em Londrina (PR) por causa de um para-brisa trincado.

A TAM informou que os 98 passageiros do voo JJ 3804 a bordo desembarcaram normalmente e foram reacomodados em outros voos da companhia.

Segundo a companhia, trinta deles embarcaram no voo JJ 3156 (Londrina/Guarulhos-São Paulo) e no voo JJ 3630 (Guarulhos-São Paulo/Cuiabá). Os outros 68 devem prosseguir viagem às 20h30, no JJ 3764 (Londrina/Congonhas-São Paulo) e no JJ 3774 (Congonhas-São Paulo/Campo Grande).

A aeronave continua em Londrina para manutenção.