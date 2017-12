Voo da Air France é cancelado por problema na fuselagem

SÃO PAULO - O voo AF 455 da Air France que decolaria do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, com destino a Paris, às 16h15 desta quinta-feira, 15, foi cancelado devido a um dano na fuselagem do avião, um Boeing 777-200.

Segundo a companhia aérea, o problema foi constatado no com o avião ainda no solo, durante inspeção feita obrigatoriamente antes de qualquer decolagem. A Infraero disse que foi informada sobre uma "situação de manutenção" e que os passageiros serão acomodados em outros voos da companhia.

Em nota, a Air France afirmou que os 227 passageiros estão sendo desembarcados e receberão toda a assistência da Air France (hospedagem, alimentação e transporte). O voo está reprogramado para esta sexta-feira, 16, às 15h50.

Na terça-feira, 13, um Boeing 747 da Air France que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris teve que fazer meia-volta e retornar ao Brasil por causa de um problema técnico nos banheiros, segundo a Infraero. O voo 443 decolou às 16h47 do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão e pousou às 22h03 no mesmo aeroporto. Segundo a Infraero, o avião passará por reparos e os passageiros embarcaram novamente às 23h55 desta quarta-feira, 14.

Em comunicado, a companhia admitiu o "grande desconforto para os passageiros", mas afirmou que o piloto do Boeing 747-400, que fazia o voo AF 443, decidiu voltar após ter detectado a falha.