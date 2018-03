Voo cancelado duas vezes causa tumulto em Confins (MG) O adiamento de um voo fretado de Belo Horizonte para Porto Seguro (BA) causou tumulto ontem no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana da capital mineira. Cerca de 150 passageiros protestaram ao serem informados do segundo cancelamento do TAM 9416, que foi contratado por uma empresa de turismo.