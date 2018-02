Voluntários levam cobertores para cães de rua do ABC Eles ganharam cobertores, roupas, comida, caixas de papelão e carinho na noite fria. E retribuíram com rabos abanando, pulos e lambidas. Isso porque um grupo de 28 voluntários amenizou o frio de 140 cachorros de rua em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema e Mauá, na região do ABC, durante a madrugada de ontem.