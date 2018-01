Voluntário não resiste ao cansaço

Sentado numa pedra escondida no meio de uma casa em ruínas, o agente de viagens desempregado e voluntário de primeira hora no resgate de feridos e mortos no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, desabou.

Mesmo quando tentava explicar o que estava fazendo ali e as pessoas que procurava, Gabriel chorava. Mistura de cansaço e tristeza de quem havia trabalhado 14 horas na terça-feira e outras 10 horas ontem, antes de desabafar.

Gabriel queria ajudar a localizar os vizinhos e amigos da comunidade em que mora. Especialmente, o casal Agenildo e Luciana e seus filhos Kiki e Lucas. Eles moravam numa casa que foi varrida no desabamento. Foram as primeiras pessoas que ele procurou, mas até agora não encontrou vestígios deles.

Gabriel foi uma das pessoas que levantou uma geladeira e viu a cena devastadora de uma avó abraçada a duas netas ainda bebês. Todas estavam mortas. Ele volta a chorar ao contar o caso. / A.J.