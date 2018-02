Volume do Cantareira sobe pelo 27º dia; outros sistemas registram queda

O volume total de água do Sistema Cantareira apresentou alta pelo 27º dia consecutivo nesta quinta-feira, 2. De acordo com o balanço diário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial registrou alta de 0,1%, subindo de 19,1% para 19,2%. Todos os outros sistemas registraram queda, com exceção do Alto Cotia, que permaneceu em 65%.

Pelo novo cálculo da Sabesp, que leva em conta não só o volume armazenado como o útil, o Cantareira está hoje com 14,8% de sua capacidade. A metodologia, que considera o mesmo volume de água armazenada (150,6 bilhões de litros), passou a ser utilizada há algumas semanas, por pressão do Ministério Público Estadual.

Outros sistemas registraram queda de 0,1%. O Alto Tietê foi de 22,7% para 22,6%. O Sistema Guarapiranga caiu de 85% para 84,9%. Rio Grande foi de 97,1% para 97%. E Rio Claro teve queda de 43,3% para 43,2%.

Os sistemas Rio Grande e Rio Claro foram os únicos a ter acúmulo de água de chuva - 0,4mm e 0,2mm respectivamente.