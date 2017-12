Volume de seis reservatórios de São Paulo sobe

SÃO PAULO - Todos os seis principais reservatórios responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo apresentaram alta em seus níveis de armazenamento de água. O maior deles, o Sistema Cantareira, subiu pelo 10.º dia consecutivo e atingiu a marca de 7,3% da capacidade.

As informações foram divulgadas neste domingo, 15, em relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O aumento no Cantareira aconteceu mesmo diante da fraca presença de chuva na região: foram apenas 1,8 mm de chuva entre sábado e domingo. No mês, a pluviometria já atingiu 163,5 milímetros e se aproxima da média histórica, que é de 199,1.

As chuvas registradas em fevereiro têm ajudado o sistema a apresentar leve recuperação. Em comparação ao último domingo, por exemplo, o índice estava 1,7 ponto percentual menor, com 5,7% da capacidade total.

O cálculo da Sabesp leva em consideração duas cotas do volume morto - uma de 182,5 bilhões, acrescentada em maio, e outra de 105 bilhões de litros de água, em outubro do ano passado.

Outros sistemas importantes como o Alto Tietê e o Guarapiranga também aumentaram a quantidade de água em seus reservatórios. O primeiro passou de 13,7% da capacidade para 14,1%; o segundo, de 55% para 55,2%.

Foi no Sistema Alto Tietê que caiu a maior quantidade de chuva: 13 milímetros. É também nesse sistema que se acumulou o maior índice pluviométrico do mês de fevereiro, com 173,2 milímetros.

Mananciais. Outros reservatórios também viram subir a quantidade de água. Foi o caso do Alto Cotia, que passou de 34,2% para 34,4%, Rio Grande (de 80,2% para 80,7%) e Rio Claro (31,9% para 32,1%).