Nataly Costa, O Estado de S. Paulo 20 Fevereiro 2013 | 14h57

Em algumas regiões, essa média já foi ultrapassada. Só na região abrangida pela Subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste, já choveu 246,1 mm. No Jabaquara, na zona sul, a precipitação já chegou aos 315,4 mm. O recorde até agora foi batido pela região do Carandiru, na zona norte, onde os medidores registraram com 352 mm de chuva.