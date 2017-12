Volume de água do Alto Tietê cai ao menos 8,6 pontos percentuais desde ajuda ao Cantareira

SÃO PAULO - O volume de água do Sistema Alto Tietê diminuiu em pelo menos 8,6 pontos percentuais desde dezembro do ano passado, quando o sistema passou a abastecer regiões de São Paulo normalmente atendidas pelo Cantareira. De acordo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), no último dia de 2013, o volume do Alto Tietê estava em 46,5%. Nesta terça, entretanto, o nível de água está em 37,9%, 0,1% acima.

Um estudo da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos aponta que, a demanda por água na Bacia do Alto Tietê crescerá 14% de 2008 até 2025.

Cantareira. Apesar de medidas para evitar o racionamento na cidade de São Paulo, como a redução da vazão, nesta terça-feira o Sistema Cantareira está em 14,3%, conforme o acompanhamento diário divulgado pela Sabesp. Esta é a menor marca já registrada desde a criação do Sistema.