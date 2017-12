Volta do Natal deve ser evitada a partir das 16h

A volta do paulistano à capital para quem viajou neste Natal deve ter horários de pico entre o fim da tarde e o começo da noite desta quarta-feira, segundo as concessionárias das principais rodovias da capital paulista.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias prevê tráfego intenso das 16 horas às 22 horas no retorno à capital e também grande quantidade de veículos descendo ao litoral. Nesse horário os veículos poderão subir pelas duas pistas da Imigrantes e descer pelas duas pistas da Anchieta, totalizando seis faixas no sentido São Paulo e quatro faixas no sentido Baixada Santista.

A partir de quinta-feira a concessionária prevê que o fluxo de veículos seja mais intenso no sentido litoral e deve operar, até o dia 31 de dezembro, na maior parte do tempo em Operação Descida, com sete faixas para descer e três para subir. Segundo a Ecovias, da 0h do dia 20 às 12h45 desta terça-feira mais de 310 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital, o fluxo foi de mais de 238 mil veículos.

No caso das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, a concessionária Ecopistas divulgou que a volta a São Paulo será mais intensa entre 16 horas e 19 horas. Segundo a concessionária, 1.177.159 veículos trafegaram pelas quatro praças de pedágio (Itaquaquecetuba, Guararema, São José dos Campos e Caçapava), nos dois sentidos, de 19 a 24 de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes o horário de pico esperado hoje é das 15 horas às 23 horas nos dois sentidos. O tráfego deve ser mais intenso no sentido interior, informou a concessionária CCR AutoBan.

Já na Rodovia Presidente Dutra, no trecho paulista, o tráfego deverá ficar intenso na volta para São Paulo nesta quarta-feira, das 16 horas às 20 horas. A previsão é de 10 mil veículos por hora trafegando na via. Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, no trecho fluminense a lentidão deve ocorrer também das 16 horas às 20 horas, mas são esperados 3 mil veículos por hora.

Voos. O Aeroporto Internacional de São Paulo tem movimentação tranquila nesta terça-feira, segundo a concessionária GRU Airport. Na terça de manhã, até as 10 horas, o local recebeu 133 decolagens e 137 pousos. Oito voos chegaram atrasados e três voos apresentaram atrasos acima de 30 minutos para decolagens. No intervalo de meia-noite e 10 horas, 18 atrasaram e quatro foram cancelados.

Na manhã e tarde de terça-feira a equipe do Centro de Gerenciamento Aeroportuário monitorava um incêndio que ocorreu em uma área de vegetação próximo ao aeroporto, na Avenida Odair Santanelli, 800, no bairro do Cecap, em Guarulhos. Até as 13 horas não houve impacto nas operações do aeroporto. O Corpo de Bombeiros estava no local e não registrou vítimas.

A movimentação nesta terça também foi tranquila em Congonhas. Das 6 até as 13 horas, das 96 partidas, houve dois atrasos e um cancelamento. Segundo a Infraero, são esperados 58 mil passageiros diariamente no local do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.