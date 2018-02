Volta do litoral terá tráfego carregado hoje

Quem passou o fim de ano no litoral paulista e volta hoje à capital deve encontrar trânsito carregado já a partir do meio-dia no sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com a concessionária Ecovias.

Desde 20 de dezembro, quando aumentou o fluxo de motoristas indo para o litoral, mais de um milhão de carros desceram a Serra do Mar usando as Rodovias Anchieta e Imigrantes. Segundo a concessionária, pelo menos 160 mil veículos ainda não voltaram da folga.

Hoje, a Ecovias implementa a operação subida, com duas pistas para descida e outras oito destinadas a quem vai subir a serra. Pelo esquema, o trajeto de descida é feito apenas pela pista sul da Anchieta e a subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.

De acordo com estimativa da Ecovias, o trânsito pesado deve se estender até as 3 horas de amanhã. Nesta segunda-feira, a previsão é de que a subida volte a ficar complicada a partir das 7 horas. Só depois das 15 horas é que o fluxo fica mais livre.

Na manhã de ontem, ainda havia grande número de carros descendo em direção à Baixada Santista. Na madrugada, por volta das meia-noite e meia, um caminhão que levava frutas perdeu o controle e tombou na descida da serra, na altura do km 44 da Via Anchieta. Uma faixa foi interditada. Apesar disso, de acordo com a Ecovias, o trânsito fluía bem.

Na manhã de ontem, a Raposo Tavares tinha trânsito normal. Já a Rodovia Presidente Dutra apresentava pelo menos três trechos de lentidão por causa do excesso de veículos, no Rio de Janeiro sentido São Paulo. / ARTUR RODRIGUES