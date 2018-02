Volta do litoral tem neblina e lentidão

Por volta das 18h30, o pior trecho nas estradas de São Paulo era entre os km 47 e 35 da pista norte da Rodovia dos Imigrantes, por causa do grande número de veículos voltando do litoral. Também foi registrada lentidão na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na Baixada Santista.

Ontem, o sistema Anchieta-Imigrantes funcionou em operação subida - com fluxo rumo ao litoral apenas pela pista sul da Anchieta, e subida para a capital nas duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta. Por causa da neblina, a concessionária Ecovias fez operação comboio.

Os que aproveitaram o feriadão no litoral norte também enfrentaram lentidão na Rodovia dos Tamoios, com tráfego intenso já a partir das 14h de ontem. Às 17h, os motoristas não conseguiam ultrapassar os 20km/h. No trecho de serra, em Caraguatatuba, o trânsito estava fluindo normalmente, mas a Polícia Rodoviária Estadual estimava que o fluxo ficaria mais carregado a partir do início da noite de ontem. No trecho entre Paraibuna e Jambeiro, o motorista encontrou mais pontos de lentidão.

A Via Dutra, no sentido São Paulo, apresentou problemas de lentidão entre os km 203 e 208, na região de Arujá, por causa de um acidente.

Quem voltava do interior encontrou pontos de lentidão no km 30 da Castelo Branco. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, um acidente deixou a situação complicada no km 64. A Fernão Dias e a Régis não registraram problemas. / REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO