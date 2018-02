Volta do litoral deve ser ruim o dia todo Quem passou o carnaval no litoral deve encontrar trânsito pesado na volta à capital. Cerca de 195 mil veículos devem usar o Sistema Anchieta-Imigrantes hoje, segundo estimativa da Ecovias. O movimento de veículos deve ser intenso durante todo o dia na subida da serra. A Operação Subida estará em vigor desde a 0h de hoje, Até 2h de amanhã, motoristas poderão utilizar as duas pistas da Imigrantes e uma pista da Anchieta para voltar à capital. Amanhã, o tráfego deve continuar carregado até 13h, segundo a Ecovias. Quem volta do Rio de Janeiro ou do litoral norte deve evitar a Rodovia Presidente Dutra entre 16h e 20h. A concessionária CCR recomenda viajar pela manhã.