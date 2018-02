Volta do interior tem lentidão nas estradas

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o movimento de veículos estava complicado na região de Jundiaí, entre o km 77 e 58, e em Americana, onde a Rodovia Anhanguera estava com tráfego carregado entre o km 123 e 125, ambas no sentido capital. O motorista encontrava lentidão também na Rodovia Castelo Branco, entre o km 30 e o 32, na pista expressa, na região de Itapevi.

A situação era diferente em muitas rodovias litorâneas, que registravam tráfego normal. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal, Anchieta, Imigrantes, Mogi-Bertioga, Tamoios, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Dutra tinham tráfego fluindo normalmente.

A situação era pior na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, que estava com tráfego intenso em quase toda a extensão, do km 43 ao km 26, sentido Taubaté, por causa de excesso de veículos. Na Ayrton Senna, sentido São Paulo, o tráfego estava lento do km 32 ao 21. Um capotamento no km 21 deixou cinco vítimas leves e fazia o motorista ter de diminuir a velocidade. / SOLANGE SPIGLIATTI