Volta do feriado terá trânsito intenso entre 15h e meia-noite Quem ainda não pegou estrada do litoral em direção à São Paulo deve encontrar trânsito intenso na tarde e noite de hoje nas Rodovias Anchieta e Imigrantes. A expectativa da concessionária Ecovias é de que cerca de 100 mil carros utilizem as vias para voltar do litoral após o feriado. No total, 249,6 mil carros desceram a serra em direção ao litoral e 146,8 mil ainda permaneciam por lá até a noite de ontem.