Volta do feriado tem movimento intenso Alagamento fecha pista da Marginal

O bairro onde mais houve acúmulos de água na pista foi Pinheiros, na zona oeste. Levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) apontou sete pontos de alagamentos na região. A CET precisou agir em três pontos intransitáveis: a Avenida João Dias, em Santo Amaro, sentido centro, próximo à ponte; a Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no Itaim-Bibi, sentido centro, próxima à Avenida Cidade Jardim; e a Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo.

Em toda a cidade, os alagamentos começaram às 15h40 e terminaram entre 17h e 18h. Próximo ao cruzamento da Avenida Rebouças com a Rua Capitão Prudente, em Pinheiros, um galho de árvore caiu às 17h07, ocupando duas faixas da pista no sentido bairro. O trânsito foi liberado depois de uma hora. A chuva fez a temperatura cair rapidamente: de 29ºC, às 15h, para 20ºC, 30 minutos depois, segundo a Climatempo. / TOMÁS PETERSEN, ESPECIAL PARA O ESTADO

Estradas tiveram movimento intenso, mas sem grandes transtornos na volta do feriado. Acidente de moto no km 42 da Anchieta, sentido litoral, feriu uma pessoa gravemente, às 13h. Na Tamoios, carreta bateu em barranco às 16h, derramando óleo na pista. Já na Dutra, um acidente em Guarulhos com três automóveis não deixou vítimas, mas interditou uma pista. / RICARDO BRANDT, DIEGO CARDOSO E ERICA TERUEL, ESPECIAIS PARA O ESTADO