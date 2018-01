Volta do feriado tem lentidão nas principais rodovias de acesso a SP

SÃO PAULO - Quem deixou para pegar a estrada na manhã desta terça-feira, 13, encontrou trânsito intenso na volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida nas principais rodovias que dão acesso à capital paulista. Além da chuva que caiu durante a noite e o começo do dia, o excesso de veículos contribuiu para o tráfego lento.

Na Rodovia Presidente Dutra, a lentidão chegou a 18 quilômetros, desde o quilômetro 204, em Guarulhos, até a chegada a São Paulo, no 231. Pela Rodovia Ayrton Senna, foram 15 quilômetros de filas, entre o 26 e o 11. O mesmo índice que na Castelo Branco, onde o trânsito estacionado começava em Jandira e, com alguns respiros, seguia difícil até a chegada a São Paulo.

As estradas litorâneas também tiveram problemas, e o tráfego ficou intenso durante toda a manhã. Na Rodovia dos Imigrantes e na Anchieta, o congestionamento passou dos 10 quilômetros para os que subiam a serra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes a manhã também foi difícil na direção de São Paulo. A Rodovia Anhanguera chegou a ter 14 quilômetros de lentidão, e a Bandeirantes, cinco. O Rodoanel Oeste enfrentou morosidade entre os quilômetros 29 e 16.

As filas na Rodovia Régis Bittencourt chegaram a 14 quilômetros, na região de Embu das Artes. Já na Fernão Dias, a lentidão alcançou sete quilômetros.

Capital. Mesmo com a volta do feriado e com a chuva, o trânsito ficou dentro da média para o dia e o horário na cidade de São Paulo. Às 9 horas, a lentidão chegou ao pico de 83 quilômetros, quando a média varia entre 77 e 109 quilômetros.