Volta do feriado começa tranquila no Sistema Castelo-Raposo

A volta do feriadão começou tranquila nos sistemas Castelo-Raposo e Bandeirantes-Anhanguera. Com apenas um trecho de lentidão, o trânsito ficou normal neste sábado, 3, nos dois sistemas, mas a previsão das concessionárias é de um considerável aumento no fluxo de veículos para este domingo, quando deverá ocorrer lentidão em alguns trechos na chegada à capital paulista.

De acordo com a AutoBan, o pico de tráfego deve ocorrer neste domingo, entre as 15 e 20 horas. A expectativa da concessionária é de que 475 mil veículos cheguem ou saíam da capital entre sábado e domingo. Por volta das 13 horas deste sábado o tráfego, segundo a concessionária, era normal nos dois sentidos (capital-interior e interior-capital) da Bandeirantes e da Anhanguera. Segundo a concessionária, um total de 2,2 milhões devem passar pelo sistema entre o final de 2014 e início de 2015.

No sistema Castelo-Raposo, o tráfego também era normal por volta das 13 horas deste sábado, 3, com exceção de um pequeno trecho da rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), sentido Sorocaba, com trânsito lento na pista expressa devido a obras na pista, entre os kms 7 e 10 da rodovia. De acordo com a concessionária ViaOeste, a previsão é de 780 mil veículos passem pelos dois sentidos do sistema Castelo-Raposo, entre 29 de dezembro e este domingo, 4.

O horário de pico deve ocorrer neste domingo, sentido Capital, entre as 11 e 23 horas. Para evitar transtornos, a concessionária suspendeu, até a meia-noite deste domingo, todas as obras em execuções que poderiam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista.

Acidentes. Na rodovia Régis Bittencourt, um acidente com uma carreta causou lentidão no sentido São Paulo, entre do km 353,8 ao km 347,8, na região de Miracatu (SP). Por volta das 13h30 deste sábado, os motoristas eram obrigados a seguir pela faixa da esquerda porque o tombamento da carreta restringia o tráfego pela pista da direita. Equipes da concessionária trabalhavam no local para liberar a pista. Na pista sentido Curitiba, os usuários não enfrentavam qualquer restrição.

Na Fernão Dias, o fluxo seguia sem lentidão entre os dois sentidos (São Paulo-Belo Horizonte). De acordo com a concessionária, a Operação Fim de Ano, registrou um aumento médio de 39% no fluxo de veículos na rodovia. A maior concentração de tráfego, segundo a concessionária, deverá ocorrer neste domingo entre Bragança Paulista e São Paulo e entre Contagem e Igarapé (MG), os dos extremos da rodovia.

Interior. Um acidente com um carro (Celta), um caminhão e um ônibus interestadual causou a morte de duas pessoas e ferimentos em outras 12, na noite desta sexta-feira, 2, no km 108, da rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ubarana, próxima a São José do Rio Preto. A colisão causou a morte dos motoristas do ônibus e do caminhão, cujos veículos se incendiaram. Outras 12 pessoas foram socorridas e quatro delas continuavam internadas neste sábado, 3, mas sem risco de vida.

A pista ficou interditada por mais de cinco horas, sendo liberada só na madrugada deste sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, da empresa Guerino Seiscentos saiu de Rio Preto com destino a Maringa (PR) com oito passageiros. Sete passageiros do ônibus foram socorridos com ferimentos. Além deles, cinco pessoas que ocupavam o Celta—entre elas uma criança—também foram socorridas.

Na noite de quinta-feira, 1º de janeiro, dois jovens morreram em acidente na rodovia Césario José de Castilho, em Novo Horizonte (SAP). O carro que eles ocupavam seguia sentida Novo Horizonte-Itajobi, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e bateu em uma árvore. O motorista de 24 anos e o passageiro, de 19, foram socorridos, mas não resistiram. A Polícia Rodoviária ainda levanta as causas do acidente.