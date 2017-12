Volta da praia já tem 22 km de lentidão na Imigrantes e Anchieta

SÃO PAULO - A volta da praia para São Paulo ainda registra pontos de congestionamento no sistema Imigrantes-Anchieta na tarde deste domingo, 11. Há pelo menos três pontos de congestionamento, que somam 22 quilômetros de lentidão nesta tarde. Até às 17h, 171 mil veículos retornaram para a capital paulista. Outros 44 mil carros devem voltar durante a noite deste domingo.

A Ecovias já iniciou a operação subida para São Paulo. Ao todo, oito faixas estão disponíveis no sentido capital na rodovia dos Imigrantes (SP 160) e outras duas pela Anchieta (SP 150). Para quem volta a São Paulo pela Imigrantes, há congestionamento no trecho de Planalto, entre os quilômetros 26 ao 23 e do 16 ao 24. No quilômetro 14 um carro capotou por volta das 16h30 da tarde. Ainda não há informações de feridos. Na Anchieta, o trânsito lento se concentra entre os quilômetros 31 ao 29, no sentido de São Paulo.

O motorista está levando quase duas horas de viagem entre o Guarujá e São Paulo. Neste momento, segunda a Ecovias, o melhor caminho para a subida da serra é pela Anchieta, que tem trânsito livre entre a Baixada Santista e Planalto.

A pista leste da rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego congestionado em direção à capital do quilômetro 292 ao 280. Já a pista oeste tem trânsito lento entre os quilômetros 270 ao 274. Na Cônego Domênico Rangoni há lentidão entre os quilômetros 264 e 270.

Na Rodovia Rio-Santos há lentidão próximo ao quilômetro 147, em São Sebastião. A pista da rodovia está em más condições e apenas veículos leves tem autorização para trafegar. Entre Ubatuba e São Sebastião também há congestionamento em toda sua extensão.