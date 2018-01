Volta às aulas em SP tem trânsito abaixo da média

A volta às aulas na maioria das escolas particulares de São Paulo não chegou a afetar o tráfego na cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os índices registrados durante a manhã estavam abaixo da média para o período.

Sem acidentes graves e sem chuva, a cidade registrava às 8 horas desta segunda-feira, 1, 57 quilômetros de vias públicas com tráfego carregado. No ano passado, no primeiro dia de aula, o índice no mesmo horário do dia 2 de fevereiro chegou a 59 quilômetros, segundo a CET.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até por volta das 10 horas de hoje, as marginais do Tietê e do Pinheiros se revezavam como a via com maior trecho congestionado. Com 78 quilômetros de lentidão às 9h55 em toda a cidade, a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, registrava 9.5 quilômetros de congestionamento entre as Pontes da Rodovia Castello Branco e do Limão.