Volta às aulas e chuva fazem trânsito superar a média em SP

SÃO PAULO - Com a volta às aulas e à chuva, o trânsito na capital paulista esteve acima da média na manhã desta segunda-feira, 2, mostram dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 10h30, havia 119 km de lentidão nas vias paulistanas, ante 86 km de máxima prevista para o horário.

A companhia argumenta que o reinício do período letivo na maior parte das escolas e a chuva mais forte que atinge a cidade desde as 8h45. A via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tinha 8,2 km de filas e era uma das mais congestionadas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, chove em pontos da capital paulista desde por volta das 6h. As zonas sul e oeste são as mais afetadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Operação. Para tentar lidar com o fluxo maior de carros nas imediações de grandes escolas, a CET deflagrou nesta segunda-feira a Operação Escola. Durante duas semanas, agentes de fiscalização irão monitorar o entorno de 40 escolas estaduais, 23 estaduais e 40 privadas. Entre as instituições fiscalizadas estão o CEU Guarapiranga, na zona sul, e o Colégio Dante Alighieri, na zona oeste.

De acordo com José Geraldo de Barros Martins, gerente de engenharia de tráfego da CET, as infrações mais cometidas no entorno das escolas são parar em fila dupla e estacionar onde é proibido. A primeira infração, que é grave, rende cinco pontos na carteira de habilitação e uma multa de R$ 172,69. A outra, um infração média, faz o condutor ter registrados quatro pontos, além de ter de pagar R$ 85,13.

"Os pais devem entender que o processo educacional é tanto dentro quanto fora da escola. As crianças e jovens começam observar o respeito ao próximo também fora da escola. Portanto, é importante que os pais obedeçam as leis e regras de trânsito, para o aluno chegar à escola tendo um contato com ambiente de cidadania e respeito", diz Martins.

Ao todo, cerca de 100 agentes da CET participarão da operação. Nas escolas da rede municipal, a iniciativa passa a valer na quarta-feira, 4.