Volta às aulas e bloqueio de viaduto causam lentidão em SP pela manhã

SÃO PAULO - No primeiro dia de volta às aulas e de fechamento do viaduto Orlando Murgel, a cidade de São Paulo registrou cerca de 116 km de lentidão durante a manhã desta segunda-feira,4. Às 10h, o índice de congestionamento era de 13,1%. A maior média registrada no horário é de 14,1%.

O trânsito se concentra especialmente na Marginal Tietê que, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, tem cerca de 19,5 km de lentidão, o que corresponde a 17,1% do trânsito de toda a capital.

A chuva também colaborou para o trânsito mais intenso. Na manhã desta segunda-feira, 4, o Centro de Gerenciameno de Emergências da Prefeitura de São Paulo registrou nove pontos de alagamento na capital, quatro deles apenas no centro.

Viaduto. A Prefeitura determinou que o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, na região central, fique fechado para carros e motos das 5h às 22h por causa de obras na estrutura na passagem, que teve as fundações atingidas por um incêndio na Favela do Moinho em setembro.

A medida, que valerá inclusive aos sábados e domingos, poderá ser mantida até o fim do mês na ligação norte-centro.

A CET recomenda que os motoristas procurem rotas alternativas para atravessar as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na região central. Entre eles, estão os Viadutos Pacaembu e Antártica, na Barra Funda, na zona oeste da cidade. O Viaduto Pompeia, que no ano passado também ficou interditado por causa de um incêndio, pode ser outra opção, embora mais distante.