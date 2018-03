Volta antecipada evita congestionamentos

O último dia do feriado prolongado, ontem, foi marcado por estradas cheias, mas sem grandes congestionamentos. Até as 17h30, haviam retornado 375 mil veículos dos 410 mil veículos que deixaram a capital pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Houve pontos de lentidão, como na rodovia que sai do Guarujá, e mesmo na Imigrantes, principalmente depois das 18 horas, quando o motorista teve de enfrentar neblina. Quem foi para o interior também retornou sem grandes transtornos.