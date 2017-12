Volta a SP deve ser evitada entre 10 e 22h, diz PRF

No último dia do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aos motoristas que retornam à capital vindos do litoral e do interior é que prefiram viajar antes das 14h e após as 22h.

De acordo com as concessionárias e a PRF, o tempo é bom e o trânsito flui bem nas principais estradas que cortam o Estado, mas a partir das 15 h, a expectativa é de um grande fluxo de veículos em todas as rodovias. Nas federais, a partir desse horário, as carretas muito grandes estão proibidas de trafegar.

A via Dutra, principal via de acesso à cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, deve ter tráfego intenso entre as 16h e 21h, com 6.500 veículos por hora, no sentido de São Paulo, segundo cálculos da PRF. Segundo a polícia, grande parte dos motoristas deve optar pela Rodovia Ayrton Senna na volta.

A Ecovias, concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes, estima que 350 mil veículos devem retornar para São Paulo. A partir das 10 h, será implantada a operação subida (2x8). Já a ViaOeste,que administra o sistema Castello Branco-Raposo Tavares, espera a circulação de 460 mil veículos pelos dois sentidos das rodovias.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cerca de 1,4 milhões de carros deixaram a cidade de São Paulo em direção ao litoral e ao interior, neste feriado.