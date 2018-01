Você tem sede de quê? O manual de sobrevivência à baixa umidade do ar que assola o País transformou em recomendação médica o hábito de molhar o bico no botequim da esquina depois do expediente. O atraso regulamentar na volta pra casa ganhou motivo de força maior: "Querida, eu precisei me reidratar no caminho!" A boca seca ao acordar no dia seguinte passou, de sintoma de ressaca, a diagnóstico ambiental. O desequilíbrio, no caso, não é mais propriamente de quem bebe. Esse clima é que está de amargar!