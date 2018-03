Você sabia?

A Linha 1-Azul, que vai do Tucuruvi ao Jabaquara, teria um ramal para Moema. Na Estação Paraíso, há um esboço do caminho e uma estação abandonada usada para manutenção

História

O primeiro projeto para um sistema é de 1927. O Metrô foi aberto comercialmente em 14 de setembro de 1974, no trecho Jabaquara-Vila Mariana

Demanda

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos horários de pico, mais de 100 composições rodam simultaneamente, com velocidade entre 32 e 42 km/h

Futuro

Com a integração com a CPTM e expansões até 2017, o Metrô quer ter 521 km. Ainda assim, sem contar a CPTM, o metrô paulistano continuará na última colocação no ranking de extensão da rede da CoMET