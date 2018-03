Vizinhos reivindicam mais segurança e iluminação Moradores do Ipiranga esperam que a nova estação de metrô não melhore apenas o transporte da região, mas também a segurança. A esperança é de que a Polícia Militar (PM) passe a monitorar com mais frequência as ruas e a iluminação, retirada por causa das obras, seja reinstalada.