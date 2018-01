Vizinhos mais novos nem sabiam sobre o risco Falar em "descontaminação" no bairro Campo Grande, em Interlagos, na zona sul de São Paulo, é sinônimo de alívio para os moradores mais antigos da área, acostumados a viver ao lado do terreno das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 54 mil metros quadrados rodeado de placas "Perigo: Risco de Radiação".