Vizinhos fazem 'vaquinha' para melhorar seus bairros em NY Psicodelia na estação de trem Um site de patrocínios colaborativos está ajudando a tirar do papel projetos feitos por cidadãos para melhorar seus bairros em Nova York. Trata-se do Ioby (www.ioby.org), que entrou no ar em 2010 e depois disso já levantou US$ 174,6 mil em doações de cidadãos para 101 projetos em diferentes áreas da cidade.