Vizinhos falam de prostituição no Butantã A situação é semelhante no Parque Urbano Cohab Raposo Tavares, no Butantã. Não há iluminação e segurança - à noite, moradores disseram que o local vira ponto de prostituição e de consumo de drogas. Uma trilha prometida para a mata ao lado nunca foi construída. Os banheiros previstos também nunca foram instalados e os bebedouros estão secos. O descaso também é visível no monte de entulho - sofás, colchões velhos e lixo doméstico se acumulam logo na entrada do parque.