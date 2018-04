Vizinhos em outros bairros também tiveram problemas Vizinhos de outras áreas públicas também já sofreram com eventos de grande porte na capital. Em 2001, a Justiça chegou a proibir eventos no Ibirapuera, depois de um megashow que causou prejuízos e deixou o parque cheio de lixo. Eventos no Estádio do Pacaembu e no Parque da Independência também já foram alvos de queixas. Assim como o "Dia D", no Autódromo de Interlagos, que reuniu 2 milhões de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e causou revolta em moradores. / V.H.B