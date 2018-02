Vizinhos de 'Ligeirinho' ficam surpresos Entre os moradores do Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, a notícia de que Duda ou Ligeirinho seria o responsável pela morte daquelas mulheres foi uma surpresa. Eduardo Sebastião do Patrocínio era considerado um cara "de bem", inteligente, educado e trabalhador. Fazia bicos como pedreiro e animador de lojas e, segundo a família, estava muito feliz com o emprego de carteira assinada no condomínio na Barra Funda, que tinha conseguido havia seis meses.