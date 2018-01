Vizinhos de igreja atiram em adolescente Um adolescente de 16 anos levou um tiro no braço na noite de anteontem e foi agredido a chutes e socos após culto numa igreja da Assembleia de Deus de Sumaré, no interior. Os suspeitos - pai e filho - seriam vizinhos incomodados com o barulho. Segundo testemunhas, eles ainda agrediram um pastor de Bertioga e tentaram bater no pastor da igreja, Alessandro Godoy, antes de serem presos pela polícia.