Vizinhos confundem morte na Alameda Santos com novela Um homem vestindo terno escuro, com dois relógios no pulso esquerdo, portando pistola de brinquedo, e caído na calçada da Alameda Santos com a Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nos Jardins, ontem à tarde, não era brincadeira nem uma filmagem da novela Uma Rosa com Amor, do SBT. Até as 20 horas, o corpo não havia sido identificado.